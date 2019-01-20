Kuzey İrlanda'da patlama
Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde bomba yüklü aracın infilak ettiği belirtiliyor. Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu.
Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde bomba yüklü aracın infilak ettiği belirtiliyor. Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu.
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