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Dünya

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kullanılan oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 11:59 - Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
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KKTC'de 13 gün (27 Nisan-9 Mayıs) süren oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy pusulaları Ercan Havalimanı'ndan diplomatik kargo ile Türkiye'ye ulaştırılmak için yola çıktı.

Toplam seçmen sayısı 140 bin 111 olan KKTC'de, Türkiye'deki seçimler için 82 bin 587 kişi oy kullandı.

KKTC'de 14 Mayıs seçimlerine katılım oranı yüzde 59,1 oldu.

KKTC'de 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için 106 bin 446 seçmenden 42 bin 818 kişi oy kullanmış, katılım oranı yüzde 50'nin altında kalmıştı.

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