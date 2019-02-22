Kuzey Kore hükümeti, uluslararası kuruluşlara, ülkenin karşı karşıya olduğu gıda sıkıntısını acilen ele alma çağrısında bulundu

"NBC News"in haberine göre, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Büyükelçisi Kim Song, uluslararası kuruluşlara yazdığı bir mektupta, Kuzey Kore hükümetinin, ülkedeki gıda sorununun bir an önce ele alınması çağrısında bulunduğunu aktardı.

Kim, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ile geçen yılın sonunda yapılan bir değerlendirmede, yüksek sıcaklıklar, kuraklık, şiddetli yağışlar ve yaptırımlar nedeniyle, ülkenin 2017'de 503 bin ton daha az gıda ürettiğinin tespit edildiğini ifade etti.

WFP'den konuya ilişkin henüz bir doğrulama yapılmadı.

NBC News tarafından paylaşılan mektupta Kim, ihtiyaç duyulan tarım malzemelerinin tedariğini kısıtlayan yaptırımların, ülkedeki gıda sıkıntısının ana nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Kim, "Neticede, bu durum, BM kuruluşlarından gelen insani yardımın, son derece siyasallaştırıldığının ve yaptırımların nasıl barbarca ve insanlık dışı olduğunun doğruluğunu kanıtlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM'DEN KUZEY KORE AÇIKLAMASI

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Kuzey Kore hükümetinin, ülkedeki gıda sıkıntısıyla mücadelede uluslararası insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin gıda üretim rakamlarının, "2019 için beklenen yaklaşık 1,4 milyon tonluk bir gıda açığı olduğunu ve bunun pirinç, buğday, patates ve soya fasulyesi gibi mahsullerden oluştuğunu" gösterdiğini söyleyen Dujarric, BM'nin, "Kuzey Kore’de kötüleşen gıda güvenliği durumuyla ilgili endişeleri dile getirdiğini ve getirmeye de devam edeceğini" ifade etti.

Dujarric, BM'nin, insani ihtiyaçları karşılamak için erken harekete geçmek amacıyla, "gıda güvenliğinin en savunmasız insanlar üzerindeki etkisini daha fazla anlamak için" Kuzey Kore hükümeti ile "çeşitli düzeylerde" görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.