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Dünya

''Kuzey Kore balistik füze fırlattı''

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu.

AA31 Aralık 2022 Cumartesi 08:01 - Güncelleme:
''Kuzey Kore balistik füze fırlattı''
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Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Kuzey Kore yerel saatiyle 08.01 ila 08.15 arasında Japon Denizi yönüne balistik füzeler fırlattı.

Maksimum 100 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzeler, havada 350 kilometre yol alarak Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına düştü.

Japon hükümeti, füze denemeleri sonrası Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey Kore'ye diplomatik protesto gönderdi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın 60 kilometre güneyindeki North Hwanghae bölgesinden balistik füzeler fırlatıldığını teyit etti.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) füze denemesinin ABD güçleri ile Japonya ve Güney Kore'ye tehdit oluşturmadığını açıkladı.

En son 23 Aralık'ta deneme yapan Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana çeşitli tip ve menzillerde toplam 90'ı aşkın füze fırlattığı bildirildi.

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