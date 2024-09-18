İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2024 Çarşamba / 15 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,107
  • EURO
    37,9633
  • ALTIN
    2818.3
  • BIST100
    9748.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore birden çok balistik füze fırlattı! Japonya: Kesinlikle kabul edilemez
Dünya

Kuzey Kore birden çok balistik füze fırlattı! Japonya: Kesinlikle kabul edilemez

Kuzey Kore'nin ülkenin kuzeydoğu istikametine doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.

IHA18 Eylül 2024 Çarşamba 09:39 - Güncelleme:
Kuzey Kore birden çok balistik füze fırlattı! Japonya: Kesinlikle kabul edilemez
ABONE OL

Uranyum zenginleştirilen bir tesisin fotoğraflarını yayınlayarak nükleer silah geliştirdiğini dünyaya ilan eden Kuzey Kore, yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi. Kuzey Kore'nin ülkenin kuzeydoğu istikametine doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada yerel saatle 06.50 sıralarında Güney Phyongan eyaletindeki Kaechon bölgesinden fırlatılan füzelerin yaklaşık 400 kilometre mesafe katettiği belirtilirken, füzelerin sayısı ya da nereye düştüğü gibi ayrıntılara ilişkin bilgi verilmedi. Güney Kore ordusunun gözlem ve analiz çalışmalarını sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit eden ve açık birer provokasyon olan füze denemelerini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 06.53 ile 07.23 arasında Pyongyang'ın iç bölgelerinden ateşlenen füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü aktarıldı. Kuzey Kore'yi kınayan Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara da ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. "Balistik füze denemeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir şekilde ihlalidir ve kesinlikle kabul edilemez" diyen Kihara, hükümetin Kuzey Kore'yi diplomatik kanallardan protesto ettiğini de sözlerine ekledi.

PYONGYANG ASKERİ EYLEMLERİNİ ARTIRMIŞTI

Geçtiğimiz hafta 600 milimetrelik çoklu roketatar sistemini test ettiğini duyuran Kuzey Kore, ayrıca Uranyum zenginleştirilen bir tesisin fotoğraflarını yayınlayarak nükleer silah geliştirdiğini dünyaya ilan etmişti. Ülke lideri Kim Jong-Un'un nükleer silah sayısını artırma talimatı vermesi ise Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırmıştı. Pyongyang'ın son günlerde yoğunlaşan askeri eylemleri 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Washington'a gözdağı olarak yorumlanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.