İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7037
  • EURO
    35,12
  • ALTIN
    2448.87
  • BIST100
    10356.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore dünyayı endişelendirmeye devam ediyor: 4.5 tonluk 'süper büyük' savaş başlığı taşıyabilen füze testi yapıldı
Dünya

Kuzey Kore dünyayı endişelendirmeye devam ediyor: 4.5 tonluk 'süper büyük' savaş başlığı taşıyabilen füze testi yapıldı

Güney Kore'nin 6 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore sınırına yakın bir bölgede gerçek mühimmatla tatbikat yaptığı bir zamanda Pyongyang yönetimi, 4.5 tonluk 'süper büyük' savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni 'Hwasong-11Da-4.5' taktik balistik füzesini başarılı bir şekilde test ettiğini duyurdu.

IHA2 Temmuz 2024 Salı 10:24 - Güncelleme:
Kuzey Kore dünyayı endişelendirmeye devam ediyor: 4.5 tonluk 'süper büyük' savaş başlığı taşıyabilen füze testi yapıldı
ABONE OL

Kuzey Kore yönetimi dün 4.5 tonluk "süper büyük" savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip yeni "Hwasong-11Da-4.5" taktik balistik füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini bildirdi. Testin füzenin maksimum 500 kilometre ve minimum 90 kilometre menzil içindeki uçuş kabiliyetini ve isabet hassasiyetini teyit etmek için "ağır savaş başlığı" kullanılarak yapıldığı ifade edilirken, Kuzey Kore Füze İdaresi'nin füzenin 250 kilometrelik orta menzil performansını doğrulamak üzere Temmuz ayı içinde bir deneme daha gerçekleştireceği kaydedildi.

SEUL'DEN AÇIKLAMA

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın dün yerel saatle 05.05 sıralarında Güney Hwanghae eyaletindeki Jangyon bölgesinden kuzeydoğu istikametine doğru kısa menzilli bir balistik füze fırlattığı bildirilmişti. Açıklamada, 05.15 sıralarında türü tanımlanamayan bir füze daha ateşlendiği belirtilirken, füzelerin sırasıyla 600 kilometre ve 120 kilometre uçtuğu aktarılmıştı. Füzenin az mesafe kat etmesi nedeniyle ikinci denemenin başarısızlıkla sonuçlandığının değerlendirildiği belirtilmişti.

ASKERİ TATBİKATA YANIT MI?

Kuzey Kore'nin son füze denemesi ABD, Güney Kore ve Japonya'nın geçen hafta Jeju Adası'nın güneyindeki sularda gerçekleştirdiği "Freedom Edge" (Özgürlük Sınırı) adlı 3 günlük kapsamlı ortak askeri tatbikata yanıt olarak yorumlanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.