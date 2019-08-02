31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5939
  • 6,2026
  • 257.769
  • 101.900
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore durmuyor: 9 günde 3'üncü füze denemesi

Kuzey Kore’nin gece saatlerinde yeni bir füze denemesi gerçekleştirdiği açıklanırken, bunun Pyongyang tarafından son 9 günde gerçekleştirilen 3’üncü deneme olduğunun altı çizildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Kore’nin, son 9 günde 3’üncü kez kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdiği bu sabah ABD tarafından açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Kuzey Kore bu sabah iki yeni kısa menzilli balistik füze denemesi daha gerçekleştirdi.
 
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, füzelerin güneydeki Yonghung'dan Japon Denizi istikametine doğru bugün yerel saatle 02.59 ve 03.23’te ateşlendiğini duyurdu. Konuyla ilgili incelemelerin sürdüğü, verilerin analiz edilmesinin ardından detaylı bilginin elde edileceği bildirildi.
 

ARD ARDA ÜÇÜNCÜ DENEME

Kuzey Kore geçen hafta perşembe günü iki kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Bu çarşamba günü, Pyongyang tarafından iki füzenin daha Japon Denizi hedeflenerek ateşlenmesi Güney Kore ve Japonya tarafından büyük endişe ile karşılanmıştı. Kuzey Kore, bugünkü deneme ile son 9 günde gerçekleştirilen 3 denemede toplam 6 füzeyi test etmiş oldu.

Maaşını alamayınca hem kepçeyi hem polis memurunu kaçırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya-Çin arası havadan 8 dakika

Rusya-Çin arası havadan 8 dakika

İntibakta yeni umut: Gözler Meclis'e çevrildi

İntibakta yeni umut: Gözler Meclis'e çevrildi

Emre’ye yakın markaj

Emre’ye yakın markaj

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım: Güveniyoruz

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım: Güveniyoruz

Japon avukat kabusu yaşadı: 3 ay yaklaşamayacaklar

Japon avukat kabusu yaşadı: 3 ay yaklaşamayacaklar

Tepki sürüyor: AYM kararını düzeltmeli

Tepki sürüyor: AYM kararını düzeltmeli

Bankalar faizi yüzde 1'in altına çekti! Kim, ne kadar ödeyecek?

Bankalar faizi yüzde 1'in altına çekti! Kim, ne kadar ödeyecek?
 

POPÜLER HABERLER

Polisten ibretlik ceza!

Polisten ibretlik ceza!

2 bin 750 yıllık nekropol alandan 'hoşgörü' çıktı 

2 bin 750 yıllık nekropol alandan 'hoşgörü' çıktı 

Terör örgütüne darbe! Bir ayda 15 milyon Hint Keneviri imha edildi

Terör örgütüne darbe! Bir ayda 15 milyon Hint Keneviri imha edildi

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

İşte soğan suyunun mucizevi faydaları!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA