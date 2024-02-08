İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2024 Perşembe / 29 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5677
  • EURO
    33,088
  • ALTIN
    2000.45
  • BIST100
    8931.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kuzey Kore feshetme kararı aldı!

Kuzey Kore'nin, Güney Kore ile ekonomik işbirliğine dair yasaları ilga etme kararı aldığı bildirildi.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 12:20 - Güncelleme:
Kuzey Kore feshetme kararı aldı!
ABONE OL

Yonhap'ın Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinde dün yapılan bir toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve Kumgang Dağı'nda düzenlenecek uluslararası turlara dair yasaların feshedilmesi kararı alındı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'yi daha da yalnızlaştıracak bu fesih kararının beklenmedik bir şey olmadığını bildirdi.

Bir bakanlık yetkilisi, basına yaptığı açıklamada, anlaşmaların Kuzey Kore'nin tek taraflı kararıyla geçersiz hale gelmediğini, Pyongyang'ın kararına acil bir yanıt vermeyi planlamadıklarını belirtti.

Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi, ocak ayı ortasında Güney Kore ile ilişkileri yönetmekle görevli kilit devlet kurumları olan Barışçıl Birleşme Komitesi, Ulusal Ekonomik İşbirliği Bürosu ve Uluslararası Turizm İdaresini lağvettiğini açıklamıştı.

Ülkenin lideri Kim Jong-un da Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağırısında bulunmuştu.

  • KuzeyKoreEkonomi
  • Koreİşbirliği
  • YasalKarar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.