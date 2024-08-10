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Dünya

Kuzey Kore güneydeki komşusuna balonlarla çöp gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin içinde çöp olduğu düşünülen balonları yeniden ülkeye gönderdiğini duyurdu.

AA10 Ağustos 2024 Cumartesi 19:27 - Güncelleme:
Kuzey Kore güneydeki komşusuna balonlarla çöp gönderdi
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Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey'den "çöp" taşıdığı düşünülen balonlar gönderildiği belirtildi.

Balonların başkent Seul'u çevreleyen Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine doğru ilerleme ihtimalinin olduğu belirtilen açıklamada, halktan dokunulmaması istenen balonların yetkililere bildirilmesi tavsiye edildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA ÇÖP BALONU KRİZİ

Güney Kore'de bulunan Kuzey Koreli sığınmacılar ve aktivistler, Pyongyang'ı eleştiren propaganda broşürleriyle dolu büyük balonları Kuzey'e yollamıştı.

Kuzey Kore ise buna cevaben mayıs sonundan itibaren 3 binden fazla çöp taşıyan balonu Güney Kore'ye göndermişti.

İki ülke arasında gerginliğe neden olan balonların gönderilmesi, Kuzey Kore tarafından "ifade özgürlüğü" diye nitelendirilmiş ve Güney Kore bu açıklamayı kınamıştı.

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