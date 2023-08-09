Kuzey Kore için çarpıcı Rusya iddiası

Daily NK'nin, Kuzey Koreli yetkililere dayandırdığı haberinde, Rus delegasyonunun Kuzey Kore'nin Kore Savaşı'ndaki "zaferini" kutlamak için düzenlenen askeri geçit töreninde görkemli şekilde ağırlanmasının asıl amacının, Moskova'dan nükleer silah geliştirme konusunda teknik işbirliği için destek almak olduğu belirtildi.

Haberde, yetkililerin, Kuzey Kore'nin Rusya'dan nükleer silahların geliştirilmesine ve çalıştırılmasına yardımcı olabilecek teknoloji transferleri veya işbirliği de dahil olmak üzere, "basit buğday veya petrol hediyelerinden daha fazlasını" istediğini aktardığı kaydedildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ülkesinin stratejik silahları hakkında konuşmak için zaman ayırmasının amacının, nükleer silah geliştirmenin ilk aşamalarında Rus teknik yardımını aldıktan sonra Kuzey Kore'nin önemli ilerleme kaydettiğini göstermek olduğu ifade edildi.

Kim Jong-un'un aynı zamanda Moskova'yla teknik işbirliği yapma olasılığını da dile getirmeyi amaçladığı iddia edildi.

KUZEY KORE'NİN RUSYA'YA SİLAH SAĞLADIĞI İDDİASI

Kuzey Kore'nin geçen yıldan bu yana Rusya'ya cephane, el bombası, top mermisi ve diğer konvansiyonel silahlar gönderdiği ve bunun karşılığında buğday, doğal gaz, petrol ve diğer alanlarda yardım aldığı iddia ediliyor.

Daily NK'nin aralık ayında üst düzey bir Kuzey Koreli yetkiliyle yaptığı röportaj, Kuzey Kore'nin petrol ve gaz karşılığında Rusya'ya konvansiyonel silahlar sağladığını doğrulamıştı.

ABD'li yetkililer de Şoygu'nun Kuzey Kore ziyaretinin amacının bu ülkeden yeni silahlar almak olduğunu öne sürmüştü.

