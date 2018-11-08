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Mike Pence Japonya'ya gidiyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Kore'yi ve diğer konuları ele almak üzere gelecek hafta Japonya'yı ziyaret edecek.

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Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, Pence'in pazartesi ve salı günleri Tokyo'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geleceğini açıkladı.

Suga, Pence'in ziyaretini, taraflar arasında Kuzey Kore, Çin ve diğer bölgesel meselelerin ele alınması açısından "mükemmel bir fırsat" sözleriyle nitelendirdi.

- Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayınlamıştı. Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kim de 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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