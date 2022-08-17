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Dünya

Kuzey Kore iki füze ateşledi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin iki seyir füzesi fırlattığını duyurdu.

IHA17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:57 - Güncelleme:
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Güney Kore askeri kaynakları, Kuzey Kore'nin Onchon County'nin batı kıyılarından iki seyir füzesi fırlattığını açıkladı. Güney Kore ve ABD askeri yetkililerinin uçuş mesafesi gibi ayrıntılar hakkında analizler yaptığı da belirtildi. Kuzey Kore, dün Seul ve Washington yönetimlerinin 22 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği "Ulchi Özgürlük Kalkanı" tatbikatı için ön hazırlık yapmasının hemen ardından fırlattığı füzelerle dikkat çekti.

GÜNEY KORE'DEN KUZEY KORE'YE EKONOMİK YARDIM

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevindeki 100. gün olması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında nükleer silah geliştirmeyi sona erdirmesi ve nükleer silahlardan arınmaya başlaması halinde Kuzey Kore'ye aşamalı olarak ekonomik yardım sağlamaya istekli olduklarını yineledi.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin Güney Kore ve Japonya donanmalarıyla 8-14 Ağustos tarihleri arasında Hawaii kıyılarında Kuzey Kore'ye karşı füze uyarı ve balistik füze arama-izleme tatbikatlarına katıldığını, üç taraflı iş birliğinin ilerletilmesinin hedeflendiğini kaydetmişti.

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