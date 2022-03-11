Kuzey Kore kıtalararası balistik füze sistemini test etti

Reuters 11 Mart 2022 Cuma 10:42 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 10:43

Konu hakkında bilgi ABD ve Güney Koreli uzmanlar tarafından verildi.

Kuzey Kore 2017 yılında ABD'ye ulaşabilecek ilk füze denemesini gerçekleştirildikten sonra ICBM ve nükleer denemelerini durdurmuştu. Ancak Devlet Başkanı Kim Jong Un her iki denemenin de devam edeceği uyarısında bulunmuştu.

Güney Kore'de Çarşamba günü başa baş geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhafazakar muhalefet adayı Yoon Suk-yeol'ün göreve gelmesinin ardından, Kuzey Kore geriliminde de tırmanış yaşandı.

Yoon, Kuzey'den gelecek saldırılara karşı önleyici saldırılara ihtiyaç duyulabileceğini belirterek ABD'den THAAD füze önleme sistemlerinin satın alınacağını ifade etmiş; öte yandan nükleer silahlardan arınma görüşmelerinin yeniden başlatılması fikrine sıcak baktığını söylemişti.

Haftanın başında ABD'li analistler, uydu görüntülerinin Kuzey Kore'de bulunan ve 2018'de kapatılan nükleer deney sahasında inşaa faaliyeti gerçekleştirdiğini gösterdiğini açıklamışlardı.

Kuzey Kore 27 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde yapılan denemelerde hangi füzelerin kullanıldığını açıklamazken, Kim'in yakında fırlatılacağını söylediği ve ABD ile müttefiklerinin askeri faaliyetlerini takip etmek için kullanılacak gözlem uyduları için bazı parçaların test edildiğini belirtti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, "ICBM aralığında gözükmeyen bu testlerin amacı büyük ihtimalle gelecekte geniş çaplı bir deneme yapmadan önce bu yeni sistemleri incelemek; büyük ihtimalle de bu yüzden uzay çalışması adı altında gizleniyor" dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin silah programlarına yönelik çeşitli yaptırımlar uygulayan ABD'nin Kuzey Kore'nin "silah programını geliştirmesinde kullanabileceği ürün ve teknolojilere erişimini" önlemek için Cuma günü yeni adımlar atacağını söyledi.

Yetkili fazla detay vermedi ancak bu adımları önümüzdeki günlerde atılacak bir dizi başka adımın takip edeceğini söyledi.