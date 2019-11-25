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Kuzey Kore lideri Kim Güney Kore sınırı yakınlarında top atışı yaptırdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore ile batı deniz sınırı yakınlarında askeri birlikte yaptığı denetleme sırasında askerlere top atışı talimatı verdi.

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Yonhap ajansına göre, Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'da yer alan haberde, Kim'in, Güney ile Kuzey Kore arasındaki fiili deniz sınırı Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) hemen kuzeyinde yer alan adacık Changrin'deki askeri birliği denetlediği bildirildi.

Kim'in denetim sırasında askerlere "her an bir savaş görevini yerine getirmeye tam anlamıyla hazır olmalarını" sağlamak için "iyi örülmüş bir sistem kurma" talimatı verdiği, bir topçu birliğine de hedef göstererek ateş etmeleri emrini verdiği kaydedildi.

Topçu birliğinin, "ateşleme becerilerini tam anlamıyla ortaya koyduğu ve liderlerini memnun ettiği" belirtilirken, tatbikatta kaç top atışı yapıldığı ya da topların hangi yöne fırlatıldığına ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Güney Kore, Changrin Adacığı'ndan yapılan top ateşine tepki göstererek, bu tatbikatın, iki ülke sınırı boyunca gerginliği arttırıcı faaliyetlerden kaçınmak için Koreler arasında varılan askeri anlaşmanın ihlali anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, "Kuzey Kore'nin bahsini ettiği topçu tatbikatı, iki ülkenin askeri makamlarının kabul ettiği ve tam olarak uyguladığı 19 Eylül askeri anlaşmasını ihlal ediyor. Kuzey Kore'yi, askeri gerilimlerin artmasından korkulan sınır bölgelerinde tüm askeri eylemleri derhal durdurmaya ve anlaşmaya tam olarak riayet etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahsızlanma görüşmelerinin yeniden başlatılabilmesi için ortak askeri tatbikatı ertelemesinin ardından 18 Kasım'da hava indirme tatbikatı düzenlemiş, Kim, paraşüt birliklerinin katıldığı tatbikatı yerinde izlemişti.

Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) bu yıl 12 füze denemesi yapan Kuzey Kore, son olarak 31 Ekim'de denediği füzelerin çoklu batarya ile fırlatıldığını açıklamıştı.

Batı deniz sınırı, geçmişte iki ülke arasında sık sık tartışmalara neden olmuştu.

Kuzey Kore, Kore Savaşı'nın ardından Birleşmiş Milletler tarafından çizilen deniz sınırını tanımıyor.

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