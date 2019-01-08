Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Çin'e gitti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Çin'i ziyaret ettiği iddialarının ardından bugün sabah saatlerinde Kuzey Kore ve Çin medyası ziyareti doğruladı.

Çin lideri Xi Jinping'in daveti üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong Un zırhlı treniyle Çin'e hareket etti.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Çin'e üç ziyaret düzenleyen Kim Jon Un'un, Çin Devlet Başkanı ile ortak stratejiler üzerine görüşmeler gerçekleştirecek.

2018 yılı içerisinde ABD Başkanı Trump dahil olmak üzere çok sayıda devlet lideri ile görüşen Kim Jong Un, uzmanlara göre Çin ziyareti ile Washington yönetiminin sunacağı diplomatik ve ekonomik seçeneklerin alternatifi olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor.