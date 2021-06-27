AA 27 Haziran 2021 Pazar 19:40 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 19:43

Voice of America'nın Güney Kore haber ajansı Yonhap'a dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore resmi devlet televizyonunun halk ile gerçekleştirdiği röportajda bazı vatandaşlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsünden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Kim'in zayıfladığını görenlerin üzüntü içerisinde olduğunu belirten bir vatandaş, bu duruma şahit olan herkesin "gözyaşlarına boğulduğunu" ifade etti.

Güney Kore medyasında, vatandaşların ifadelerinin Kim'in sağlığı hakkında endişeleri yansıttığı öne sürüldü.

Resmi devlet televizyonunda Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, uzmanlar görüntülerin Pyongyang yönetiminin ülke liderinin değişen fiziki görünümünü kabullenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Leeds Üniversitesi Modern Kore uzmanı Aidan Foster-Carter, ülke liderinin gözle görülür kilo kaybının herkesin bildiği ancak konuşmaktan kaçındığı bir durum olduğunu ancak Kuzey Kore liderinin eskisinden daha iyi göründüğünü belirtti.

Bazı uzmanlar, Kim'in zayıflamış görüntüsünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ekonomik darboğaz yaşayan ülkenin sakinlerine yönelik "kemer sıkma" mesajı olabileceğini de ifade ederken, Kim'in sağlık duruma dair şüphelere dikkati çekti.

Bu ay başında ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin bir toplantısında görüntülenen Kim'in önemli miktarda kilo kaybına uğradığı söylentileri çıkmıştı.

- Kim hakkındaki söylentiler

Kuzey Kore lideri Kim hakkında, geçen yıl "sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü" yönünde söylentiler çıkmıştı.

Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüş, Kuzey Kore liderinin 12 Nisan 2020'de kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı.

Kim'in, 15 Nisan 2020'de Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dahil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara neden olmuştu.

İddiaların ardından Kim Jong-un'un, Mayıs 2020 başında, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıkmıştı.