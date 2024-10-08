İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2024 Salı / 5 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2704
  • EURO
    37,6374
  • ALTIN
    2881.94
  • BIST100
    9044.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore lideri Kim, Putin'i 'en yakın yoldaşı' olarak niteledi
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim, Putin'i 'en yakın yoldaşı' olarak niteledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya ile ülkesinin ilişkilerini överek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'en yakın yoldaşı' olarak niteledi.

AA8 Ekim 2024 Salı 21:54 - Güncelleme:
Kuzey Kore lideri Kim, Putin'i 'en yakın yoldaşı' olarak niteledi
ABONE OL

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, 72'nci doğum gününü kutlamak için Putin'e mesaj gönderdi.

Güney Kore liderine uyarı: Sizi kimse koruyamaz

Kim, Putin'in Pyongyang ziyaretinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin "yenilmez ve ebedi" hale geldiğini belirtti.

PUTİN'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Rusya-Kuzey Kore ilişkisinin yeni bir seviyeye ulaşacağını ifade eden Kim, "en yakın yoldaşım" diyerek Putin'in doğum gününü kutladı.

Savaşın seyrini değiştirebilecek iddia: Kuzey Kore, Rusya için Ukrayna'ya asker gönderebilir

Kim, Pyongyang'ın her zaman Moskova'yı destekleyeceğini, ülkeler arasındaki görüşmelerin "bağları sağlamlaştıracağını" ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.