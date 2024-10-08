Kuzey Kore lideri Kim, Putin'i 'en yakın yoldaşı' olarak niteledi

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kim, 72'nci doğum gününü kutlamak için Putin'e mesaj gönderdi.
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Kim, Putin'in Pyongyang ziyaretinden bu yana iki ülke arasındaki ilişkilerin "yenilmez ve ebedi" hale geldiğini belirtti.PUTİN'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI
Rusya-Kuzey Kore ilişkisinin yeni bir seviyeye ulaşacağını ifade eden Kim, "en yakın yoldaşım" diyerek Putin'in doğum gününü kutladı.
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Kim, Pyongyang'ın her zaman Moskova'yı destekleyeceğini, ülkeler arasındaki görüşmelerin "bağları sağlamlaştıracağını" ifade etti.