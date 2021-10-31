Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya ve Çin ile sınırlarını kapatan Kuzey Kore, sahip olduğu nükleer ve balistik füzelerin sonucunda uluslararası yaptırımlarla mücadele etmeye devam ediyor. Yaşanan gelişmelerle birlikte ülke tarihinin en zor günlerini geçiriyor.
Özellikle gıda ve ilaç konusunda yaşanan sıkıntı, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'u harekete geçirdi.
Vatandaşlarına 'siyah kuğu' yeme çağrısında bulunan Kim, ürünün lezzetine ve besin değerlerine dikkat çekti.
Kore İşçi Partisi'nin baş sekreteri Ri Jong Nam tarafından ülkesinin doğusunda açılan Kwangpho Çiftliği, siyah kuğuların yetiştirilmesi için kullanılıyor.
Kuzey Kore'de yayın yapan NK News, 2019 yılından bu yana ülkede tüketilen siyah kuğu etinin kansere karşı etkili olduğunu ortaya çıkaran araştırmaların olduğunu da iddia ediyor.