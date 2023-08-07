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Dünya

Kuzey Kore, mahkumları zorla mı çalıştırıyor?

Kuzey Kore yönetiminin, hapishanelerdeki mahkumları zorla çalıştırdığı öne sürüldü.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 12:43 - Güncelleme:
Kuzey Kore, mahkumları zorla mı çalıştırıyor?
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Daily NK'nin, güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin, Çin'e ihracat ettiği malların yüzde 20'sinden fazlası mahkumlar tarafından üretiliyor.

Yasalar dahilinde, Kuzey Kore şirketlerinin, işçilerine ödenek sağlaması gerektiğini belirten kaynak, hapishanedeki iş gücünün teknik olarak "bedava" olduğunu ve yetkililerin yüzde 100 kar sağlayabildiğini ifade etti.

Mahkumların zorla çalıştırılması sonucu peruk, suni kirpik, boncuk ve örgü gibi ürünlerin elde edildiğini vurgulayan kaynak, bu ürünlerin, ülkenin toplam ihracatının yüzde 65'ine (yaklaşık 23,94 milyon dolar) tekabül ettiğini aktardı.

Kaynak, ürünlerden elde edilen gelirlerin yüzde 70'inin yönetim tarafından, kalan yüzde 30'unun da Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kullanıldığını kaydetti.

Üretim için mahkumların 12 saat çalıştırıldığının altını çizen kaynak, mahkumların belirlenen kotalara ulaşamaması durumunda fazla mesai yaptırıldığını dile getirdi.

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