Kuzey Kore nükleer silahlarını teslim edecek mi? ABD'den savaş imalı açıklama

Star.com.tr 20 Mayıs 2021 Perşembe 20:27 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 20:27

ABD Ordusu'nun Kore Birliği'nin komutanlığına aday olan General Paul LaCamera, Kuzey Kore'nin nükleer programını inşa etmeye devam ettiğini ve nükleer stoklarını ABD'ye teslim etme olasılığının düşük olduğunu söyledi.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi önünde 18 Mayıs'taki bir duruşma öncesinde sunulan politika sorularına ilişkin bir açıklamada, Gen LaCamera, Kuzey Kore'nin "nükleer silahlardan arındırma yönünde herhangi bir somut adım atmadığını" belirterek, ekonomik yaptırımların tek başına bu amaca ulaşacağına inanmadığını da sözlerine ekledi .

LaCamera, Kuzey Kore'nin "nükleer silahlardan arındırma yönünde herhangi bir somut adım atmadığını" belirterek, ekonomik yaptırımların tek başına bu amaca ulaşacağına inanmadığını da sözlerine ekledi ayrıca "Ekonomik yaptırımlar, Kuzey Kore rejimini müzakerelere geri dönmeye ikna etmek için askeri ve uluslararası gücü kullanmalıyız." dedi.

Kuzey Kore ile her alanda savaş halinde olunması gerektiğini söyleyen LaCamera Pyongyang'ın "ABD ve ittifakı ülkeler için risk oluşturduğunu" iddia etti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'ta Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.

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