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Dünya

Kuzey Kore resmen duyurdu: Malezya ile ilişkilerimizi kestik

Kuzey Kore, Malezya ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Malezya, bir Kuzey Kore vatandaşını ABD'ye sınır dışı etmişti.

AA19 Mart 2021 Cuma 08:20 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 09:32
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Kuzey Kore hükümeti, Malezya'daki bir vatandaşının ABD'ye sınır dışı edilmesi kararından ötürü Malezya ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını bildirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Kore Merkez Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Malezya mahkemesinin, 2019'da ülkede gözaltına alınan Kuzey Kore vatandaşı Mun Chol Myong'un hakkındaki yolsuzluk suçlamalarından yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönündeki kararını eleştirdi.

Masum bir Kuzey Kore vatandaşını sınır dışı etmeye yönelik karar alan Malezya'nın affedilemez bir suç işlediği belirtilen açıklamada, "Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, ABD'nin baskılarına boyun eğerek sergilediği düşmanca tavrından ötürü Malezya ile diplomatik ilişkilerini tamamen kestiğini ilan etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bundan sonra iki ülke arasında yaşanabilecek olaylardan Malezya'nın sorumlu olacağı kaydedildi.

Malezya Yüksek Mahkemesi, 9 Mart'ta Kuzey Kore vatandaşı Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamasından ötürü yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönünde karar vermişti.

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