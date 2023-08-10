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Dünya

Kuzey Kore savaş hazırlıklarını hızlandırıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya savaş hazırlıklarını hızlandırma talimatı vererek, Genelkurmay Başkanı General Pak Su Il'i görevden aldı.

IHA10 Ağustos 2023 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Kuzey Kore savaş hazırlıklarını hızlandırıyor
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Kuzey Kore'de iktidarda bulunan Kore İşçi Partisi'nin (WPK) Merkezi Askeri Komisyonu 7. Genişletilmiş Toplantısı gerçekleştirildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkanlığında yapılan toplantıda ana gündem maddesi olarak "düşman saldırısını ezici bir stratejik caydırıcılıkla tek hamlede etkisiz hale getirme" ve "beklenmedik bir durumda eş zamanlı askeri harekatlar başlatma" konuları ele alındı. Kore Yarımadası ve çevresinde barış ve istikrarı bozan askeri faaliyetleri caydırmak amacıyla alınacak önlemlerin tartışıldığı toplantıda, fiili savaş tatbikatlarının aktif olarak yürütülmesi ve harekat planlarının her an uygulamaya konması için yoğun hazırlık yapılması kararlaştırıldı.

KİM'DEN TEHLİKELİ KARAR

Toplantıda ele alınan askeri tedbirlere ilişkin talimatı imzalayan Koreli lider Kim, orduya savaş hazırlıklarını "saldırganca" bir şekilde hızlandırma talimatını verdi. Güçlü bir ordunun muhtemel bir düşman saldırısını etkisiz hale getirmeye yönelik askeri stratejik planını uygulamanın anahtarı olduğunu söyleyen Kim, savaş

Caydırıcılığı için saldırı araçlarının güvence altına alınması ve bunların gerekli birimlerde konuşlandırılması çağrısında bulundu.

EN ÜST DÜZEY GENERAL GÖREVDEN ALINDI

Orduyu savaşa hazırlamak için askeri tatbikat çağrısında bulunan Kim'in bir başka hamlesi ise ordunun başında bulunan isimleri görevden almak oldu. Toplantıda askeri liderlerin atamalarını da ele alan Koreli lider Kim, General Pak Su Il'i Genelkurmay Başkanlığı görevinden alarak, yerine daha önce savunma bakanlığı ve konvansiyonel askeri birliklerin başkomutanlığını yapmış olan Mareşal Ri Yong Gil'i atadı. Askeri liderlerin düzenli olarak değiştiği Kuzey Kore'de bazı askeri liderler farklı konumlarda yeniden görevlendirilirken, bazıları ise kamuoyuna hiç çıkmıyor.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Kuzey Kore'nin bu kararının Güney Kore ve ABD'nin bu ay gerçekleştirmeyi planladığı ve Pyongyang'ın "Kuzey Kore'yi işgal provası olarak" tanımladığı Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatının hemen öncesinde verilmesi dikkat çekti.

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