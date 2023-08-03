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Dünya

Kuzey Kore, sınırı geçen ABD'li askeri gözaltına aldığını doğruladı

Kuzey Kore, 18 Temmuz'da izinsiz bir şekilde Kuzey Kore'ye geçen 23 yaşındaki ABD'li Travis King'in gözaltına alındığını doğruladı.

IHA3 Ağustos 2023 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
Kuzey Kore, sınırı geçen ABD'li askeri gözaltına aldığını doğruladı
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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye izinsiz geçen 23 yaşındaki ABD'li Travis King'in akıbeti belli oldu. Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) tarafından yapılan açıklamada, Travis King'in nerede olup olmadığına dair Kuzey Kore ordusu ile iletişime geçildiği ve Kuzey Kore'den açıklama geldiği belirtildi. Açıklamada, Kuzey Kore'nin King'i gözaltına aldığını doğruladığı aktarıldı. King'in ABD'ye güvenli bir şekilde dönmesi için Kuzey Kore'den detaylı bir yanıt alınamadığı aktarılırken, Kuzey Kore' den King'in gözaltına alınmasına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜNEY KORE'DE 2 AY HAPİS YATMIŞTI

Güney Kore'de 18 Temmuz'da katıldığı bir tur sırasında Kuzey Kore tarafına geçen King'in Kuzey Kore'ye geçmeden önce Güney Kore'de hakim karşısına çıktığı ortaya çıkmıştı. King, Güney Kore'de kamu malına zarar vermek ve bir gece kulübünde bir kişiye şiddet uygulamak suçlamasıyla yargılanmıştı. Güney Kore'de 10 Temmuz'da serbest kalan King'in, Kuzey Kore'ye tam olarak neden geçtiği belirsizliğini hala koruyor.

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