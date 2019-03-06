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Kuzey Kore söktüğü uzun menzilli füze tesislerini yeniden inşa ediyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jung Un arasında yapılan barışsız zirve görüşmelerinden birkaç gün sonra, çekilen uydu görüntülerini inceleyen iki düşünce kuruluşu, Kuzey Kore’nin sökme sözü verdiği uzun menzilli füze tesislerini yeniden inşa ettiğini ortaya koydu.

  • İHA
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Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) ile 38 North projesinin merkezlerinden yapılan açıklamalarda Kuzey Kore’nin, Trump ile geçtiğimiz yıl Haziran ayında sökme sözü verdiği ve haziran sonunda sökmeye başladığı Shoae uzun menzilli nükleer füze tesislerini yeniden inşa etmeye başladığını bildirdi. Kore’nin yeniden inşa etmeye başladığı uzun menzilli füze tesisleri yörenin ismi olan Tongchang-ri olarak da biliniyor.
 
Bununla birlikte 38 North düşünce kuruluşu, geçtiğimiz Haziran ayında Singapur’daki Kim-Trump  görüşmesinden hemen sonra sökülmeye başlanan füze rampası ve motor test standında yeniden inşa çalışmaların başladığını belirtti. 38 North, uydu görüntülerinin, Ağustos'ta durdurulan sökme işlemlerinin ardından tesisin 16 Şubat ile 2 Mart arasında yeniden inşa edilmeye başladığını gösterdiğini açıkladı.
 
CSIS düşünce kuruluşu, füze tesislerinde faaliyetlerin yeniden başlamasının, Hanoi zirvesinin dostça fakat sonuçsuz kalmasının ardından Pyongyang’ın hızlı inşa sürecini başlattığını gösterebileceğini ileri sürdü.
 
Uzun menzilli füze tesislerinin yeniden inşa edilmeye başlama hareketinin, Kuzey Kore’nin, 2016-2017’de BM Güvenlik Konseyi’nin yaptırımlarının kaldırılması isteğinin ABD tarafından reddedilmesine karşı kararlı tepkisinin göstergesi olarak yorumlanabileceği kaydedildi.
 
Pyongyang’ın 2012 ile 2016 arasında uydu fırlatmak için kullandığı Sohae Uydu Fırlatma İstasyonunun güçlü füze roket motorlarının test edildiği tesis olduğu biliniyor. Uluslararası toplum, balistik füze teknolojisinin testleri olarak yorumladığı için uydu fırlatma faaliyetleri nedeniyle Kuzey Kore’yi suçlamıştı.

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