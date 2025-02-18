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Dünya

Kuzey Kore son noktayı koydu: ABD'nin hedefi imkansız ve uygulanamaz

Kuzey Kore, ABD'nin nükleer silahlardan arındırma hedefinin 'imkansız' ve 'uygulanamaz' olduğunu belirterek, 'Devlet başkanımız tarafından belirlenen nükleer gücü geliştirme politikasına sıkı sıkıya bağlı kalacak ve tüm siyasi ve askeri araçları kullanarak ABD ve müttefiklerinden gelen tehdit ve şantajları caydıracağız' açıklamasında bulundu.

IHA18 Şubat 2025 Salı 07:52 - Güncelleme:
Kuzey Kore son noktayı koydu: ABD'nin hedefi imkansız ve uygulanamaz
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul'un Almanya'da gerçekleştirdiği üçlü görüşmeye Kuzey Kore'den sert tepki geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üçlü görüşme sonrasında "Pyongyang'ın nükleer silahlardan tamamen arındırılmasından" bahseden ortak bir bildiri yayınlandığı hatırlatılarak, "ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası ve çevresinde çatışma ihtimalini kışkırtan maceracı ve aptalca eylemlerinden ciddi endişe duyuyoruz. Düşman ülkelerin olası bir provokasyonunun ezici ve kararlı bir tepkiyle karşılaşacağı konusunda uyarıyoruz" denildi.

"ŞİDDETLE KINIYOR VE REDDEDİYORUZ"

ABD'nin "imkansız" ve "uygulanamaz" bir nükleer silahlardan arındırma hedefinin peşinde olduğu savunulan açıklamada, "ABD'nin gerçeklikten uzak hedefi, dünya halklarında şaşkınlık uyandıracak derecede bir aptallığın zirvesinden başka bir şey değildir" ifadelerine yer verildi. ABD'nin nükleer silahsızlanma rüyasından hala uyanmadığı belirtilen açıklamada, "ABD'nin tutumunu şiddetle kınıyor ve reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"NÜKLEER SİLAHLARIMIZ ÖZ SAVUNMA ARACI OLMAYI SÜRDÜRECEK"

ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorununun kökenini ve varlığını 30 yıldır göz ardı ettiği iddia edilen açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin düşmanca tehditleri var olduğu sürece, Kuzey Kore'nin nükleer silahları barışı ve egemenliği koruma görevini üstlenen bir öz savunma aracı olmayı sürdürecektir" denildi. ABD'nin baskılarının Pyongyang'ın stratejik gücünü daha da geliştirmesine yol açacağı uyarısında bulunulan açıklamada, "Devlet başkanımız tarafından belirlenen nükleer gücü geliştirme politikasına sıkı sıkıya bağlı kalacak ve tüm siyasi ve askeri araçları kullanarak ABD ve müttefiklerinden gelen tehdit ve şantajları caydıracağız" ifadeleri kullanıldı.

3 ÜLKE ORTAK BİLDİRİ YAYINLAMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul Almanya'da yapılan Münih Güvenlik Konferansı marjında üçlü bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşme sonrasında yayınlanan ortak bildiride, tarafların Kuzey Kore'nin "nükleer silahlardan tamamen arındırılmasına" yönelik kararlılığını yinelediği vurgulanmıştı. Bakanların, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze programı ve Rusya ile olan askeri işbirliği konusundaki ciddi endişelerini dile getirdiği ifade edilmişti.

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