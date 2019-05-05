Kuzey Kore taktik güdümlü silahlar denedi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, dün sabah saatlerinde Doğu Denizine (Japon Denizi) doğru ateşlediği birden fazla "tanımlanamayan (kısa menzilli) füze" arasında "yeni" taktik güdümlü silahlar ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibre çoklu roket ateşleyici sistemlerle fırlatılmış roketler olduğunu iddia etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yaptığımız incelemeler, Kuzey Kore'nin, (dün) yeni bir tür taktik güdümlü silahlar ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibre çoklu roket ateşleyici sistemleri denediğini gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin denize düşmeden önce 70 ila 240 kilometre uçtuğu ifade edildi.

Askeri yetkililer, taktiksel silahların, balistik füzeler olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu kaydetti.

Kuzey Kore ordusu, yerel saatle 09.06 ile 09.27'de, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

Kuzey Kore'nin bu eyleminin ardından Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüşmüş ve bu durumu "ihtiyatlı şekilde" ele alma konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti.

Diğer yandan, Kuzey Kore'nin devlet haber ajansı KCNA, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, dün yapılan "vuruş tatbikatı"nı yerinde izlediğini duyurmuştu.

Haberde, tatbikatın amacının, Kuzey Kore savunma güçlerinin ürettiği çoklu roket fırlatıcıların ve taktiksel güdümlü silahların performansını test etmek olduğu belirtilmişti.