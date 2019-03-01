13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3539
  • 6,0877
  • 224.948
  • 104.224
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore tarafından Vietnam zirvesi sonrası yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'a tepki gösterildi

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, anlaşma olmadan biten Vietnam zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, ABD’nin yeni müzakereler talep etse dahi bundan sonraki müzakereleri yeniden başlatmanın artık çok zor olacağını ve Kuzey Kore’nin duruşunun değişmeyeceğini söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında dün gerçekleşen tarihi zirvenin ardından Hanoi'de gazetecilerin karşısına geçti. Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hanoi’deki müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki ifadelerine tepki göstererek “ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer müzakerelerin başarısız olduğu konusundaki açıklamaları kendi ifadeleri ile çelişiyor” dedi. 
 
Ri Yong Ho, Kuzey Korelilerin Trump’ın teklifi karşısında çok daha fazlasını önerdiğini ve daha azını istediğini söyledi. Bundan sonra müzakereleri yeniden başlatmanın artık çok daha zor olacağını belirten Bakan Ri Yong Ho, "Amerika Birleşik Devletleri'nin teklifimizi kabul etmeye hazır olmadığı açıkça belli oldu. ABD gelecekte tekrar müzakere teklif etse bile, teklifimiz asla değişmeyecek. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, uygulanan ekonomik yaptırımların kısmen kaldırılmasını istedi. Buna karşılık Trump, Kim Jong Un'a Kuzey Kore'nin ana nükleer tesisi Yongbyan'ı sökmeyi teklif ettiğini söyledi. Ancak Kim, Kuzey Kore'nin nükleer bomba stoğundan, füzelerinden vazgeçmeyi taahhüt etmeyeceğini söyledi. Kuzey Kore’nin ABD uzmanları tarafından gözlemlenen Yongbyan tesisinin etrafındaki plütonyum ve uranyum dahil olmak üzere tüm nükleer malzeme üretimini kalıcı olarak kaldırmayı teklif etti. Kim Jong Un ise yaptırımların yalnızca kısmının kaldırılmasını istedi" şeklinde konuştu. 
 
ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Yaptırımların tamamen kaldırılmasını istediler. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık" ifadelerini kullanmıştı. 

Pakistan Hindistan´ı AMRAAM füzesiyle vurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

On binlerce kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

On binlerce kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

Bakan Albayrak'tan KOBİ'lere 25 milyar liralık müjde

Bakan Albayrak'tan KOBİ'lere 25 milyar liralık müjde

Uçağı bozulan Alman Bakan, Mali’de mahsur kaldı

Uçağı bozulan Alman Bakan, Mali’de mahsur kaldı

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu

Dev bankadan 'faiz' kararı! Kredi çekeceklere müjde

Dev bankadan 'faiz' kararı! Kredi çekeceklere müjde

Kılıçdaroğlu'nu terleten HDP sorusu

Kılıçdaroğlu'nu terleten HDP sorusu

‘Mavi Vatan’da gövde gösterisi

‘Mavi Vatan’da gövde gösterisi

'İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık'

'İnsansız hava araçlarına yeni bir alet yaptık'
 

POPÜLER HABERLER

14 öğretmen, savcının keyfi talimatıyla gözaltına alındı

14 öğretmen, savcının keyfi talimatıyla gözaltına alındı

Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu

Türkiye'nin Antarktika'daki ilk meteoroloji istasyonu kuruldu

İlk kez yeni insansız hava aracını tanıttılar

İlk kez yeni insansız hava aracını tanıttılar

Rus ordusu ele geçirdiği silahları halka gösteriyor

Rus ordusu ele geçirdiği silahları halka gösteriyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA