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Dünya

Kuzey Kore ve Rusya arasında askeri işbirliği temasları hızlandı

Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş ile birlikte Moskova ve Pyongyang arasında görüşmeler hızlanırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkeyi ziyaret eden Rus yetkililerle askeri işbirliğini görüştüğü ifade edildi

AA19 Temmuz 2024 Cuma 10:58 - Güncelleme:
Kuzey Kore ve Rusya arasında askeri işbirliği temasları hızlandı
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Kim'in Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruchko liderliğinde başkent Pyongyang'u ziyaret eden askeri delegasyonu kabul ettiğini paylaştı.

Kim ve Krivoruchko'nun, görüşmede, karşılıklı güvenlik çıkarlarının korunması için Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliğinin önemi ve gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

RUSYA-KUZEY KORE İLİŞKİLERİ GELİŞİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamandaki Kuzey Kore ziyaretinin ardından gerçekleşen bu görüşmede Kim'in, ilişkilerin geliştirilmesi için iki ülke ordularının "daha sıkı şekilde birleşmesi" gerektiğini belirttiği kaydedildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANDI

Putin, 19 Haziran'da Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmiş ancak "ittifak" sözcüğünü kullanmaktan kaçınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim ise anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

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