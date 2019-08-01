Kuzey Kore duyurdu: İlk kez denedik

32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5995
  • 6,1923
  • 254.09
  • 101377
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore yeni roket fırlatma sistemi denediğini duyurdu

Kuzey Kore, dün fırlattığı füzelerin yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi olduğunu açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey'in resmi ajansı KCNA'ya göre, yeni çoklu roket fırlatma sisteminin ilk denemesi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldı.

Kim, fırlatma denemesine dair memnuniyetini ifade ederek, yeni geliştirilmiş roket sisteminin ordunun kara muharebe operasyonlarında önemli rol oynayacağını ve düşmana hedef olma korkusu salacağını belirtti.

Güney Kore, Kuzey'in dün ülkenin doğu kıyısında iki kısa menzilli füze fırlatarak bir haftada ikinci kez silah denemesi yaptığını bildirmişti. Wonsan kentinden fırlatılan füzelerin 250 kilometre menzilli olduğu ve 30 kilometre yüksekliğe ulaştığı aktarılmıştı.

Ayrıca Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin yeni inşa edilmiş denizaltısında muhtemelen üç füze fırlatma bölümü bulunduğu bilgisini paylaşmıştı.

Kuzey Kore, 25 Temmuz'da da Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru "yeni taktik güdümlü silah" olduğunu duyurduğu iki kısa menzilli füze fırlatmıştı.

Pyongyang'ın son füze denemelerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlatılması girişimine gölge düşürebileceği yorumları yapılıyor.

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu!

Fransız Bakanla görüşmesini iptal edip saç tıraşı oldu!

Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü

Minik Yunus Emre'nin kahreden ölümü

Dört AYM üyesinden hukuk dersi gibi şerh

Dört AYM üyesinden hukuk dersi gibi şerh

ABD resmen tanıdı: NATO üyesi olmayan ana müttefik

ABD resmen tanıdı: NATO üyesi olmayan ana müttefik

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! İmalatına başlandı...

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! İmalatına başlandı...

Kuzey Kore duyurdu: İlk kez denedik

Kuzey Kore duyurdu: İlk kez denedik
 

POPÜLER HABERLER

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Doğanın küçük canlıları

Doğanın küçük canlıları

Terör örgütüne darbe! Bir ayda 15 milyon Hint Keneviri imha edildi

Terör örgütüne darbe! Bir ayda 15 milyon Hint Keneviri imha edildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA