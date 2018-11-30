Kuzey Kore'de demir yolu modernizasyona Güney'den destek

Yonhap'ta yer alan habere göre, Dorasan istasyonundan kalkan tren, 18 gün sürecek proje için Kuzey Kore'nin Kaesong kenti yakınındaki Panmun istasyonuna doğru yola çıktı.

Güney Kore'den kalkan trenin 17 Aralık'a kadar bin 200 kilometrelik tren yolu modernizasyon projesinde yer alacağı ifade edildi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Dorasan istasyonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kore ortak demir yolu projesinin, Kore Yarımadası'ndaki ortak bir gelecek için önemli olduğunu söyledi.

Koreler arası yakınlaşma

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim, ortak bildiri yayımlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.