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Kuzey Kore'den ABD Başkanı Trump'a tehdit mesajları

Kuzey Kore, liderleri Kim Jong-un için 'roket adam' ifadesini kullanmaya devam etmesi halinde ABD Başkanı Donald Trump'a çok sert bir dille karşılık verileceği açıklamasında bulundu.

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Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, Trump'ın kışkırtıcı bir dil kullanmaya devam ettiğini belirterek, bunun Kuzey Kore halkının ABD'ye karşı nefret duymasına yol açtığını, çünkü liderlerinden saygıdan yoksun bir şekilde söz edildiğini söyledi.

Choe, çatışma atmosferini körükleyecek herhangi bir ifadenin bir kez daha kullanılması halinde, bunun, "bir bunağın unutkanlıklarının depreşmesi" olarak görülmesi gerektiği yorumunda bulundu.

Choe, liderleri Kim için "roket adam" demeye devam etmesi halinde Trump'a "bunak" ifadesi gibi sert bir dille karşılık vereceklerini vurguladı.

Trump, Londra'daki NATO Zirvesi'nde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un için "roket adam" tabirini kullandığını hatırlatarak, "Bunu söylüyorum çünkü, o roketler göndermeyi seviyor değil mi?" demişti. Trump ayrıca "Dünyadaki açık ara en güçlü ülkeyiz. En güçlü orduya sahibiz. Umarım bunu kullanmamız gerekmez ama eğer olursa yapmamız gerekeni yaparız." ifadesini kullanmıştı.

- Müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'ye nükleer anlaşma konusunda ortaklaşa kabul edilebilecek şartları önermesi için sene sonuna kadar süre tanıdıklarını, ABD'nin yaptırımlar ve baskı konusunda ısrarcı olması halinde "yeni bir yol" arayışına gireceğini açıklamıştı.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor.

Ekimde İsveç'te çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre, Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden kesilmişti.

Kuzey Kore'nin son aylarda bir dizi katı yakıt füze sistemleri denemesi yapması, uzmanlar tarafından Pyongyang yönetiminin, Japonya ve Güney Kore'deki hedefleri vurma kabiliyetini potansiyel olarak geliştirdiği şeklinde yorumlanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim, Temmuz 2017'de ilk kıtalararası balistik füze denemesini, ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Amerikalılara bir "hediye paketi" olarak nitelendirmişti.

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