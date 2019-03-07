18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4555
  • 6,1356
  • 225.472
  • 102.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tatbikat tepkisi: Uzlaşmalar ihlal ediliyor

Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nda düzenlediği ortak askeri tatbikata tepki gösterdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pyongyang yönetimi, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yayımlanan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin "Don Maeng" (Kardeş) adı verilen müşterek askeri tatbikatın iki ülkeyle varılan zirve uzlaşmalarını ihlal ettiğini savundu.

Tatbikatın Kuzey Kore'nin ABD ve Güney Kore ile askeri tatbikatların durdurulmasına ilişkin vardığı uzlaşmayı açıkça ihlal ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Bu, tüm Kore halkının ve uluslararası camianın Kore Yarımadası'nın barış ve istikrara kavuşmasına yönelik amaç ve beklentilerine doğrudan bir meydan okumadır." ifadesine yer verildi.

ABD, ay başında Güney Kore ile her yıl bahar aylarında Kore Yarımadası'nda düzenledikleri "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını sonlandırma kararı aldığını açıklamıştı. ABD ve Güney Kore askeri yetkilileri 2 hafta süren "Kilit Kararlılık" yerine, 1 hafta sürecek daha dar ölçekli "Don Maeng" tatbikatını düzenlemeye karar vermişti.

Tatbikatlar Trump'ın hedefindeydi

"Yavru Kartal" tatbikatı 2001 yılından beri her yıl bahar aylarında düzenleniyordu. Tatbikatta, iki ülke kuvvetlerinin cephe gerisinin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin operasyonların yanı sıra özel harekat, karaya asker çıkarma, alan savunması, hava ve deniz muharebe eğitimleri ile kritik askeri silahları ön cepheye taşıma konularında eğitim veriliyordu.

"Kilit Kararlılık" tatbikatı ise 1976 yılından beri çeşitli isimlerle anılan ABD Pasifik Kuvvetlerinin Güney Kore'ye muhtemel bir savaş ortamında destek verme tatbikatıydı. 2001 yılından itibaren "Yavru Kartal" tatbikatı ile beraber yapılan tatbikatta, ABD, Kore yarım adasına asker çıkarma eğitimleri yapıyordu. Trump, geçen yıl bu iki önemli tatbikatı, oldukça pahalıya mal olduğu gerekçesi ile eleştirmiş ve tatbikatlar geçici süre ile askıya alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27-28 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvede bir araya gelmiş ancak zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamıştı.

´´Ben PKK´lının elini sıkmam, vatana ihanet olur´´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Ailelere çok önemli 'Momo' uyarısı

Ailelere çok önemli 'Momo' uyarısı

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

MHP lideri Bahçeli'den 'Beka' ve S-400 açıklaması

MHP lideri Bahçeli'den 'Beka' ve S-400 açıklaması

Azerbaycan'da yakalandı: Türkiye'ye iade edilecek

Azerbaycan'da yakalandı: Türkiye'ye iade edilecek

Kuzey Kore'den sert çıkış: Uzlaşmalar ihlal ediliyor

Kuzey Kore'den sert çıkış: Uzlaşmalar ihlal ediliyor

Süleyman Soylu´dan Ekrem İmamoğlu'na: Beş paralık ederim

Süleyman Soylu´dan Ekrem İmamoğlu'na: Beş paralık ederim
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´dan Meral Akşener´e: Sen ne terbiyeden muafsın

Başkan Erdoğan´dan Meral Akşener´e: Sen ne terbiyeden muafsın

Hem komutan hem anne

Hem komutan hem anne

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

'Mavi Vatan'daki dev tatbikat göz kamaştırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA