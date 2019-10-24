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Kuzey Kore'den ABD'li yetkililere 'sebepsiz düşmanlık' suçlaması

Kuzey Koreli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki özel ilişkiye rağmen ABD'li yetkilileri, kendilerine karşı düşmanlık beslemekle suçlayarak Washington'a 'akıllıca davranma' çağrısında bulundu.

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KCNA'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Kim Kye Gwan, yaptığı açıklamada, Trump ile Kim Jong-un arasında yakın bir ilişki olduğunu, iki liderin birbirine güven ve saygı duyduğunu kaydetti.
 
Danışman Kim, Pyongyang liderinin Trump ile ilişkisinin "çok özel olduğunu" aktardığını belirterek, "Başkan Trump'ın siyasi yargı ve niyeti bir yana, Washington siyasi çevreleri ve ABD yönetiminin Kuzey Kore politikasına yön verenler, Soğuk Savaş zihniyeti ve ideolojik ön yargıyla hareket ederek Kuzey Kore'ye karşı sebepsiz yere düşmanlık besliyor." ifadesini kullandı.
 
Kim, "İstenirse mutlaka bir yol bulunur. ABD'nin yıl sonunu ne kadar akıllıca geçireceğini görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının, düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığını duyurmuştu.
 
Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong Gil ise müzakere sürecinin yeniden başlamasının, ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu kaydederek Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.
 
TRUMP-KİM ZİRVELERİ
 
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.
 
İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.
 
Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.
 
Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.
 
Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

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