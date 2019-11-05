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Kuzey Kore'den ABD'nin terör raporuna tepki

Kuzey Kore, ABD'nin Pyongyang yönetimini yine terörizmin sponsoru olarak adlandırmasının, taraflar arasında nükleer diplomasi olasılıklarını azalttığını bildirdi.

  • AA
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Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin 2018 Yılı Terör Raporu'nun, bir kez daha ABD'nin Pyonyang yönetimine karşı "düşmanca politikayı" ve "kronik tiksintiyi" sürdürdüğünü kanıtladığı belirtildi.

Açıklamada, rapor için "Bir diyalog ortağına hakaret ve ihanet. Kuzey Kore ve ABD arasındaki diyalog kanalı gitgide daralıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin 2018 Yılı Terör Raporu'nda İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore, "terör sponsoru" kategorisinde yer almıştı.

Raporda, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarla bölgeyi ve komşularını tehdit etmesinin yanı sıra başka ülke sınırlarında suikastlar yaptırdığı ileri sürülmüştü.

- ABD-KUZEY KORE DİYALOĞU
 

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda müzakerelerin başlatılmasını öngören bir mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer silahsızlanma müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

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