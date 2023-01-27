Kuzey Kore'den, ABD'nin Ukrayna'ya tank gönderme kararına tepki

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceklerine yönelik açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden yönetiminin Ukrayna'ya tank gönderme kararıyla "kırmızı çizgiyi daha da aştığını" belirten Kim, "Kararın arkasında ABD'nin Rusya'yı yok etmek için vekalet savaşını daha da genişleterek hegemonik amacını gerçekleştirmeye yönelik uğursuz niyeti yatıyor." ifadesini kullandı.



Kim, ayrıca, Kuzey Kore'nin her zaman Rusya ile "aynı siperde yer alacağını" vurgulayarak "ABD ve Batı'nın övündüğü askeri teçhizatların, kahraman Rus ordusu ve halkının yılmak bilmeyen savaşçı ruhu ve gücü karşısında paramparça olacağından şüphem yok." değerlendirmesini yaptı.



ABD, Kuzey Kore'yi Ukrayna'daki saldırısını desteklemek amacıyla Rusya'ya önemli miktarda top mermisi ve çeşitli mühimmatlar göndermekle suçlamıştı. Kuzey Kore ise bu iddiaları reddetmişti.