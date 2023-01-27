İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2023 Cuma / 6 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8081
  • EURO
    20,4392
  • ALTIN
    1166.93
  • BIST100
    5191.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore'den, ABD'nin Ukrayna'ya tank gönderme kararına tepki
Dünya

Kuzey Kore'den, ABD'nin Ukrayna'ya tank gönderme kararına tepki

Kuzey Kore, ABD'nin, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya gelişmiş muharebe tankları sağlama kararına tepki gösterdi.

AA27 Ocak 2023 Cuma 22:15 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den, ABD'nin Ukrayna'ya tank gönderme kararına tepki
ABONE OL

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı göndereceklerine yönelik açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden yönetiminin Ukrayna'ya tank gönderme kararıyla "kırmızı çizgiyi daha da aştığını" belirten Kim, "Kararın arkasında ABD'nin Rusya'yı yok etmek için vekalet savaşını daha da genişleterek hegemonik amacını gerçekleştirmeye yönelik uğursuz niyeti yatıyor." ifadesini kullandı.

Kim, ayrıca, Kuzey Kore'nin her zaman Rusya ile "aynı siperde yer alacağını" vurgulayarak "ABD ve Batı'nın övündüğü askeri teçhizatların, kahraman Rus ordusu ve halkının yılmak bilmeyen savaşçı ruhu ve gücü karşısında paramparça olacağından şüphem yok." değerlendirmesini yaptı.

ABD, Kuzey Kore'yi Ukrayna'daki saldırısını desteklemek amacıyla Rusya'ya önemli miktarda top mermisi ve çeşitli mühimmatlar göndermekle suçlamıştı. Kuzey Kore ise bu iddiaları reddetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.