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"BMGK'ye yapılan oturum çağrıları, barış sürecine destek yerine cepheleştirme oluşturuyor"

Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve bazı ülkelerin, Pyongyang'ın insan hakları sicilinin ele alınması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yaptığı oturum çağrısını eleştirdi.

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Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Büyükelçisi Kim Song, Associated Press'e yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin ve diğer ülkelerin toplantı çağrısıyla olası tüm "kötü ve sinsi" yöntemleri kullanmaya çalıştığını belirtti.

Kim, "ABD'nin ve bazı ülkelerin Kuzey Kore'nin insan hakları sicilinin tartışılması için BMGK'ye yaptığı oturum çağrısı, barış sürecine destek yerine cepheleştirme oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, geçen yıla kadar Kuzey Kore'de silahlı çatışma ve nükleer savaş olasılığının dünyanın diğer bölgelerinden daha yüksek olduğu ancak Kuzey Kore'nin barışsever çabaları sayesinde Kore Yarımadası'nda barış ve istikrar atmosferinin oluştuğunu vurguladı.

Kim'in, ABD dışında tüm konsey üyelerine 4 yıldır Kuzey Kore'nin insan hakları sicilinin tartışıldığı oturumların devam etmemesi yönünde oy kullanmaları için yazı gönderdiği kaydedildi.

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