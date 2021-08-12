Star.com.tr 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:33

Sürekli olarak ABD ile birbirlerini tehdit eden Kuzey Kore stratejik adımlarını artırmayı planlıyor. Büyükelçi Chol, ABD'ye karşı ülkesinin Rusya ile stratejik ilişkileri geliştirme hedeflerini açıkladı. Chol, "Ortak bir tehdit olan ABD ile yüzleşmek amacıyla Kuzey Kore ile Rusya arasındaki etkileşimi güçlendireceğiz ve stratejik adımlar atacağız." açıklamasında bulundu.

Devlet savunma kapasitesini güçlendirmek istediklerini belirten Chol, gerçekleştirme potansiyelini güçlendirmesi gerektiğini aktaran büyükelçi,

GÜNEY KORE-ABD TATBİKATLARI



Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong'un da ABD ve Güney Kore'nin askeri tatbikatlarına karşı ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirme sözü vermişti.

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore güçlerinin, 16-26 Ağustos arasında planlanan bilgisayar simülasyonlu tatbikatı öncesinde 4 günlük ön tatbikata başlamasına tepki göstermişti.

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, yaptığı açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında yürütülen askeri tatbikatı "işgal provası" olarak nitelendirdi ve ülkesinin saldırı kapasitesini güçlendirmek için daha hızlı çalışacağını ifade etmişti.

Kim, yürütülen tatbikatların nükleer silahlanma konusundaki diyalogların devam etmesini öneren Joe Biden yönetiminin "riyakarlığını" gözler önüne serdiğini ve ABD kuvvetleri, güneyden asker ve silahlarını çekmeden Kore Yarımadası'na istikrarlı bir barışın gelmeyeceğini belirtmişti.