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Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye tepki: Seçimler sorunsuz geçsin istiyorsan dilini tut

Kuzey Kore, ABD'nin iki Kore arasındaki işler hakkında yorum yapmak için hiçbir yetkisi olmadığını ayrıca önümüzdeki başkanlık seçimlerinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini istiyorsa susması gerektiğini duyurdu.

11 Haziran 2020 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 15:01
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Kuzey Kore'den ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kuzey Kore'nin Güney Kore ile iletişim hatlarını askıya alması nedeniyle "hayal kırıklığına uğradık" sözlerine tepki geldi.

CNBC'nin haberine göre, Kuzey Kore'den yapılan açıklamada "ABD eğer burnunu başkalarının işlerine sokarsa ve kendi işleriyle ilgilenmezse başa çıkması zor ve hoş olmayan şeylerle karşılaşabilir. ABD dilini tutmalı. Bunu sadece ABD'nin çıkarları için değil, aynı zamanda yaklaşmakta olan seçimlerinin kolay gerçekleşmesi için de yapması gerekiyor" denildi.

ABD tarafından ise henüz bir yanıt gelmedi.

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