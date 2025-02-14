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Dünya

Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: ''Kendi başlattığınız yangında yanmayın''

Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore arasındaki savunma işbirliğini 'çatışma hamlesi' olarak niteleyerek, 'ABD rakibinin kim olduğuna ve dünyadaki değişime dikkatlice bakmalı ve kendi başlattığı yangında yanmak gibi akılsızca bir hataya düşmemelidir' açıklamasında bulundu.

IHA14 Şubat 2025 Cuma 09:11 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: ''Kendi başlattığınız yangında yanmayın''
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Kuzey Kore'den ABD ile Güney Kore arasındaki askeri işbirliğine sert tepki geldi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan bir açıklamada, Güney Kore'deki sıkıyönetim krizine değinililerek, "Siyasi kaosun giderek derinleştiği bir ortamda, Güney Kore'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanlık histerisi giderek daha da belirginleşiyor" denildi. Geçici Güney Kore yönetiminin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un tutuklanmasının ardından dahi Kuzey Kore hakkında "ezici güçle cezalandırma" ve "ağır bedel ödetme" gibi söylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Daha vahim olanı ise, çatışmacı ve pervasız söylemlerle birlikte silahlanma hamlelerinin yapılmasıdır" ifadelerine yer verildi.

"DEVLET BAŞKANI SANIĞA DÖNÜŞEN ÜLKE"

Güney Kore'nin ABD ile savunma işbirliğini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Seul yönetiminin Pyongyang'a karşı saldırı kabiliyetini artırmak amacıyla ABD'den helikopter satın almayı planladığı belirtildi. "Devlet başkanı sanığa dönüşen, iktidar kavgası yaşanan ve var olma mücadelesi veren kukla Güney Kore'nin ordusunun ısrarla Kuzey Kore'yi hedef alan çatışma hamlelerine başvurması önemlidir" denilen açıklamada, "ABD'nin kukla Güney Kore'nin ordusuna ilham verme rolünü üstlendiği gün gibi ortadadır" ifadelerine yer verildi.

"DEĞİŞMEZ BAŞ DÜŞMANLARIN HAMLELERİ HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYUYOR"

ABD'nin Güney Kore'nin "efendisi" olduğu iddia edilen açıklamada, "ABD'nin hizmetkârları olan kukla güçler ise, efendilerinin taleplerini karşılamak zorundadır" denildi. Kuzey Kore'nin düşmanın pervasız hamlelerini asla göz ardı etmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Değişmez baş düşmanların çaresiz çatışma hamleleri, Kuzey Kore'nin savunma kabiliyetlerini daha radikal biçimde güçlendirme yönündeki tutumunun haklı olduğunu göstermektedir" denildi. Açıklamada, "ABD rakibinin kim olduğuna ve dünyadaki değişime dikkatlice bakmalı ve kendi başlattığı yangında yanmak gibi akılsızca bir hataya düşmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

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