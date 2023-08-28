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Dünya

Kuzey Kore'den Avrupa ülkelerine F-16 tepkisi

Kuzey Kore; Hollanda, Danimarka ve Norveç'in Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderme kararını 'barış karşıtı bir eylem' olarak nitelendirerek eleştirdi.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:24 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den Avrupa ülkelerine F-16 tepkisi
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Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, ülkenin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 sağlama kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hollanda, Danimarka ve Norveç'in Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlama kararı eleştirilen değerlendirmede, "Avrupa ülkelerinin savaş uçaklarını sağlama kararları, uzun bir savaşı kışkırtan ve bölgesel barış ve istikrarı tamamen yok eden barış karşıtı bir eylemdir." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 20 Ağustos'ta Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda ve Danimarka'dan toplam 61 adet F-16'yı teslim alacaklarını belirtmişti.

ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmesi için Hollanda ve Danimarka'ya yeşil ışık yakmasıyla Zelenskiy, 20 Ağustos'ta Hollanda'ya ziyarette bulunmuş ve ardından Danimarka'ya geçmişti.

Norveç de 24 Ağustos'ta Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verme kararı aldığını bildirmişti. Böylece Norveç, Hollanda ve Danimarka'nın ardından Ukrayna'ya bu uçakları gönderen 3'üncü ülke olmuştu.

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