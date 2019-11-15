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Kuzey Kore'den Biden'a ''kuduz köpek'' benzetmesi

Kuzey Kore, ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden için eleştirilerini sürdürerek, 'sopayla dövülmesi gereken kuduz köpek' benzetmesi yaptı.

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Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansının haberinde, ülke yönetimine iftira atması nedeniyle eski Başkan Yardımcısı Biden'ın "sopayla ölene kadar dövülmesi gereken kuduz bir köpek" olduğu ifadesi yer aldı.

Haberde, Biden'ın "bunama" belirtileri gösterdiği yorumunda bulunuldu.

Kuzey Kore, mayıs ayında liderleri Kim Jong Un'a eleştirilerde bulunan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'a "düşük zekalı bir aptal" ifadeleriyle karşılık vermişti.

- Kuzey Kore'den Güney'e ültimatom

Bu arada, Yonhap'ta yer alan habere göre, Kuzey Kore, Kumgang Dağı bölgesindeki tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılması için Güney'e ültimatom verdi.

Kuzey Kore'den yapılan açıklamada, Güney Kore'nin bu tesisleri yıkmaması halinde, Pyongyang yönetiminin yıkacağı belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Kumgang Dağı tatil beldesinde Güney Kore tarafından inşa edilen otel ve turistik tesislerin yıkılması talimatını vermiş, Güney Kore kendilerine ait mülklere sahip çıkacaklarını ve Kuzey'in konuyla ilgili muhtemel görüşme tekliflerini de kabul edeceklerini bildirmişti.

Tatil beldesinde Güney Koreli bir turistin vurulmasının ardından Seul yönetimi, 2008'de bölgeye yapılan turları iptal etmişti. Kumgang Dağı turları, iki taraf arasındaki iş birliğinin önemli bir sembolü olarak görülüyordu.

Dünyanın gözü bu zirvede!Tarihi görüşme öncesi ilk açıklama!

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