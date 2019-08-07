29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4878
  • 6,1416
  • 261.828
  • 99788.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Kuzey Kore'den füzelerin uyarı olduğu açıklaması

Kuzey Kore, yeni füze denemelerinin ABD ve Güney Kore'ye uyarı niteliğinde olduğunu bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yonhap ajansının Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son yapılan kısa menzilli balistik füze denemelerinin ABD ile Güney Kore'ye birer uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in deneme atışının ortak askeri tatbikat yürüten ABD ve Güney Kore'ye uygun bir uyarı gönderme fırsatı olduğu ifadeleri yer aldı.

Kuzey Kore, Güney Kore ile ABD'nin önceki gün başlattığı ortak tatbikatın taraflar arasında yürütülen barış görüşmelerine aykırı olduğunu açıklamıştı.

GÜNEY KORE VE ABD'DEN ORTAK ASKERİ HAREKAT

ABD ve Güney Kore arasında dün "19-2 Dong Maeng" ismi verilen ortak tatbikatın başladığı belirtilmişti. Müttefiklerin Kore Yarımadası'nda oluşabilecek beklenmedik durumlarla başa çıkma kabiliyetlerini geliştirme amacını taşıyan tatbikatın, 20 Ağustos'a kadar sürmesinin beklendiği ifade edilmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "19-2 Dong Maeng" tatbikatının yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini ifade etmişti.

Kuzey Kore son 2 haftada 4 kısa menzilli füze denemesi yaptı.

Silahlı soygun anında ekmek yapmaya devam ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Irak'ın kuzeyinde çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde çatışma! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kayıp Melike'den acı haber!

Kayıp Melike'den acı haber!

MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği

MEB'den özel eğitimde yeni iş birliği

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Dolar son 4 ayın en düşük seviyesinde

Çin-ABD çekişmesi Türkiye'ye yarayacak

Çin-ABD çekişmesi Türkiye'ye yarayacak

1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulu: Türkiye'nin en büyüğü olacak

1 milyon 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulu: Türkiye'nin en büyüğü olacak

Sürücülere müjde! Bu geceden itibaren başlıyor

Sürücülere müjde! Bu geceden itibaren başlıyor

Eskişehir'de bulundu, binlerce yıllık bilinmeyen gerçek ortaya çıktı

Eskişehir'de bulundu, binlerce yıllık bilinmeyen gerçek ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Konut kazısı sırasında çıktı! 7,5 milyon yıllık...

Konut kazısı sırasında çıktı! 7,5 milyon yıllık...

Kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Bekçi olma şartları nelerdir? Bekçilik maaşları ne kadar?

Bekçi olma şartları nelerdir? Bekçilik maaşları ne kadar?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA