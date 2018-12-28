Kuzey Kore’den Güney Kore’ye kaçan kişilerin bilgileri sızdırıldı

Güney Kore’nin iskân merkezindeki bir bilgisayarın hacklenmesi sonucunda, Kuzey Kore’den bu ülkeye kaçan insanların kişisel bilgileri sızdırıldı. Güney Kore Birleşim Bakanlığı, siber saldırının nereden yapıldığının henüz tespit edilemediğini açıklarken, BBC’de yer alan habere göre, hükûmet yetkilileri geçmişte yaptıkları gibi doğrudan Kuzey Kore’yi işaret etmedi.

Geride kalan aileleri tehlike altında mı?

Yetkililer, Kuzey Kore’den kaçan 997 kişiye “isimlerinin, doğum tarihlerinin ve adreslerinin sızdırıldığını” açıklarken, uzmanlar ise söz konusu kişilerin Kuzey Kore’de kalan ailelerinin tehlike altında olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore’den kaçarak Güney Kore’ye sığınan insanların “yeniden yerleştirilmesiyle” sorumlu olan Birleşim Bakanlığı, siber saldırının iskân merkezindeki bir bilgisayara yüklenen bir program aracılığıyla gerçekleştirildiğini ve bunu 19 Aralık’ta tespit ettiklerini açıkladı.

Polis güçleri konuyla ilgili soruşturmanın kapsamlı bir şekilde sürdüğünü belirtirken, bakanlık yetkilileri ise “bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmakta olduğunu” açıkladı.