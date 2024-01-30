Kuzey Kore'den Hong Kong ve Libya kararı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından ismi belirtilmeyen yetkili, Kuzey Kore'nin son aylarda bazı ülkelerdeki büyükelçiliklerini kapatmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, Kuzey Kore'nin, Hong Kong ve Libya'daki büyükelçiliklerini kapattığını duyurdu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığının internet sitesindeki bilgiye göre, son aylarda bazı ülkelerdeki büyükelçilikleri kapatma kararlarının ardından Kuzey Kore'nin yabancı ülkelerdeki diplomatik misyon sayısı 53'ten 44'e düştü.

Kuzey Kore, son aylarda Angola, Uganda, Bangladeş, Nepal, İspanya, Senegal ve Gine büyükelçiliklerini kapatmıştı.

Güney Kore, Kuzey'in söz konusu kararlarını, "ülkeye yönelik küresel yaptırımlardan kaynaklanan ekonomik sıkıntılar" olarak değerlendirirken; Pyongyang yönetimi, Kasım 2023'te "değişen küresel ortama ve ulusal dış politikaya uygun olarak" yeni diplomatik misyonlar açıp kapattığını açıklamıştı.