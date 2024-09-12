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Dünya

Kuzey Kore'den ''Kışkırtıcı hamle''... Balistik füzeleri peş peşe fırlattılar

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den ''Kışkırtıcı hamle''... Balistik füzeleri peş peşe fırlattılar
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Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemeleri yaptı.

Buna göre başkent Pyongyang yakınlarından yerel saatle 07.10'da fırlatılan füzelerin yaklaşık 360 kilometre mesafe katettikten sonra Japon Denizi'ne düştüğü aktarıldı.

"Kışkırtıcı hamle" olarak değerlendirilen füze denemelerinin Kore Yarımadası'nın istikrarını tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada "Güney Kore ve ABD arasındaki sıkı ortak savunma duruşu altında Kuzey Kore'nin faaliyetlerini yakından izlerken bir provokasyona yanıt vermek için ezici kabiliyetlerimizi ve duruşumuzu sürdüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasında, füzelerin Japon ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğünün tahmin edildiği bildirildi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, basına yaptığı açıklamada, "tamamıyla kabul edilemez" şeklinde nitelediği denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini belirtti.

Tokyo hükümetinin denemelere yönelik Pyongyang yönetimine protesto notası gönderdiğini kaydeden Kişi, füzelerin düştüğü bölgede seyreden hava ve deniz unsurlarının hasar görmediğini ifade etti.

Denemelerin, Pyongyang yönetiminin, "Güney Kore ve ABD'nin son dönem ortak tatbikatları nedeniyle ağır bir bedel ödemek zorunda kalacakları" uyarısı sonrası yapılması dikkati çekti.

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