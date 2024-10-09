İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2024 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2775
  • EURO
    37,6318
  • ALTIN
    2886.67
  • BIST100
    9044.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kuzey Kore'den radikal Güney Kore kararı! Tümü kesilecek
Dünya

Kuzey Kore'den radikal Güney Kore kararı! Tümü kesilecek

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında tansiyon gün geçtikçe yükseliyor. Kuzey Kore, Güney Kore ile kara ve demir yolu bağlantılarını keseceğini açıkladı. Karara gerekçe olarak 'birincil düşman devlet' olarak tanımlanan Güney Kore ve ABD'nin askeri hareketleri gösterildi.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 07:05 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den radikal Güney Kore kararı! Tümü kesilecek
ABONE OL

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD'nin askeri hareketleri nedeniyle bugünden itibaren Güney ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarını keseceğini duyurdu.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA'nın haberine göre, Kuzey Kore Halk Ordusundan yapılan açıklamada, sınırdaki kara ve demir yolu bağlantılarının 9 Ekim'den itibaren kesileceği, sınır bölgelerinin savunma yapılarıyla tahkim edileceği bildirildi.

Güney Kore'nin "birincil düşman devlet", "sabit ana düşman" olarak tanımlandığı açıklamada, "Ordumuzun sınırı kalıcı olarak kesmesi ve kapatması mevcut durumda savaşı önlemeye ve ülkenin güvenliğini sağlamaya yönelik bir öz savunma tedbiridir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Güney Kore'nin askeri tatbikatları ve ABD'nin bazı nükleer varlıklarının bölgeyi ziyareti nedeniyle Kore Yarımadası'ndaki askeri durumun "akut" hale geldiği belirtilerek buna karşı daha kararlı ve güçlü tedbirler alındığı kaydedildi.

Kuzey Kore ordusunun tahkimat faaliyetini Güney'de konuşlu ABD birliklerine telefon mesajıyla duyurduğu aktarılan açıklamada, bunun faaliyetin yanlış anlaşılmasını ve kaza sonucu çatışma riskini önlemeyi amaçladığına işaret edildi.

Güney Kore'de Amerikan askeri varlığı 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana devam ederken ülkede halen 28 bin Amerikan askeri bulunuyor. Kuzey ve Güney Kore arasında ayrılık, Soğuk Savaş'ın çözülemeyen bölünmelerinden biri olarak sürüyor.

Güney Kore liderine uyarı: Sizi kimse koruyamaz

Kuzey Kore lideri Kim, Putin'i 'en yakın yoldaşı' olarak niteledi

Savaşın seyrini değiştirebilecek iddia: Kuzey Kore, Rusya için Ukrayna'ya asker gönderebilir

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.