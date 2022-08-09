Rus devlet medyasına göre, dünyanın en büyük 4. ordusuna sahip olan Kuzey Kore, Ukrayna'yı yenmesi için Rusya'ya 100 bin asker teklif etti.

Kuzey Kore'nin ayrıca Donbass bölgesinin yeniden inşasına yardım etmek için bini aşkın işçi göndermeye de hazır olduğu duyuruldu. Rus devlet medyasının bildirdiğine göre, Kuzey Kore Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmasına yardım etmek için Kremlin'e 100 bin "gönüllü" asker teklif etti.

Rus askeri uzmanı Igor Korotchenko konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "100 bin Kuzey Koreli gönüllünün gelip çatışmaya katılmaya hazır olduğuna dair haberler var" diye konuştu