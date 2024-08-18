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Dünya

Kuzey Kore'den Ukrayna'ya Kursk tepkisi

Kuzey Kore, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırılarını kınadı.

AA18 Ağustos 2024 Pazar 21:01 - Güncelleme:
Kuzey Kore'den Ukrayna'ya Kursk tepkisi
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine yönelik saldırıları "ABD ve Batı destekli affedilemez bir terör eylemi" olarak nitelendirildi.

Saldırıların kınandığı açıklamada, Pyongyang'ın, "Rusya'nın her zaman yanında olacağı" belirtildi.

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine saldırıları sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı. Bölgedeki çatışmalar nedeniyle 7 Ağustos'ta acil durum ilan edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileri ile Kursk bölgesindeki duruma ilişkin toplantı yapmış ve Rus hükümetinden sivillere desteğin sağlanması konusunda gerekli adımları atması talebinde bulunmuştu.

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