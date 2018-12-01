Kuzey Koreli asker Güney Kore'ye iltica etti

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Koreli bir askerin iki ülke arasındaki kara sınırından kaçarak Güney Kore'ye iltica ettiği kaydedildi.

Yerel saatle 08.00 civarında askeri sınır çizgisini geçen bir asker tespit edildiği bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar, Güney'e nasıl geldiğinin ayrıntılarına ilişkin askeri sorgulamayı planlıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, cephe hattında Kuzey Kore askerlerinin olağan dışı bir faaliyetinin gözlemlenmediği vurgulandı.

JCS'den bir yetkili, "Güney ve Kuzey Kore arasındaki nöbet noktalarının imha edilmesinin ardından, cephe hattındaki güvenlik operasyonlarımızda sorun yok. Asker güvenli şekilde gözetimimiz altında tutuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey ve Güney Kore, geçen ay sınırda Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) 10 nöbet noktasını karşılıklı imha etmişti.