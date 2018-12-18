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Kuzey Koreli bin 42 kişi Güney Kore'ye iltica etti

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, ocak-kasım döneminde binden fazla Kuzey Korelinin ülkeye iltica ettiğini duyurdu.

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Yonhap ajansının Birleşme Bakanlığına dayandırdığı haberinde, ocak ve kasım arasında Kuzey Koreli bin 42 kişinin Güney Kore'ye iltica ettiği ve bunun, geçen yılın aynı dönemindeki rakamlarla benzer seviyede olduğu belirtildi.

Bakanlık verilerine göre, kasım sonu itibarıyla Güney Kore'de yaşayan Kuzey Koreli ilticacıların sayısı 32 bin 381'e ulaştı. Bakanlık yetkilisi, basına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 2012'de göreve geldiğinden bu yana her yıl yaklaşık bin ila bin 500 Kuzey Koreli Güney Kore'ye iltica etti." ifadesini kullandı. Kuzey Kore'den geçen yıl Güney'e bin 45 kişinin iltica ettiği hatırlatıldı.

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